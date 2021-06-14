{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Гинцбург назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Директор Центра им. Гамалеи связал это с летними поездками и недостатком профилактики
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Рост заразившихся коронавирусом в России, в том числе в Москве, обусловлен повышенной мобильностью людей, пренебрежением мерами профилактики и недостаточными темпами вакцинации. Такое мнение выразил ТАСС в понедельник директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы видим, что сейчас жители Москвы идут на вакцинацию недостаточно активно, некоторые откладывают ее. Сейчас идет летнее время и обмен транспортными потоками между Москвой и регионами, повышенная мобильность граждан. Поэтому в связи с увеличением летних перемещений и с пренебрежением защитными мерами, которое мы наблюдаем, естественно, и происходит подъем заболеваемости", - считает ученый.

Он напомнил, что пока в России не достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета, единственный способ защиты от заражения - строгое соблюдение профилактических мер.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 222 408 случаев заражения, выздоровели 4 809 647 человек, умерли 126 801. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В Крыму прогнозируют сильные дожди и шквалистый ветер до 22 м/с
В МЧС призвали воздержаться от выхода в море и горно-лесную местность
Читать полностью