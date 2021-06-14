Число доноров крови в 2021 году в России увеличилось на 9%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Количество доноров крови за 2021 год в России увеличилось на 9% по сравнению с предыдущим годом, в целом в условиях пандемии служба крови вышла на "размеренный режим работы", сообщила в понедельник начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер.

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"Мы вышли на некий постоянный, новый уровень работы в таких условиях ограничений, работы с донорским контингентном по записи, по, в том числе, использованию разных коммьюнити-ресурсов. <…> В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас увеличилось количество доноров на 9%, у нас увеличилось количество заготовки крови на 16%. Мы увеличили количество заготовки отдельного компонента - сверхзамороженной плазмы - на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к Всемирному дню донора крови 14 июня.

Эйхлер отметила, что в этом году российская служба крови работает спокойно, удалось выйти на "размеренный режим работы" с донорским контингентом. Кроме того, с соблюдением противоэпидемических мер возобновилось проведение различных выездных акций.

Эксперт также отметила, что с начала пандемии изменился и портрет современного донора - ими все чаще становятся граждане до 40 лет. По ее словам, всех их можно охарактеризовать как "очень ответственных и добросердечных" людей.