Корпус свердловской больницы для ветеранов перепрофилировали для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 14 июня. Власти Свердловской области, где последнюю неделю коронавирусом заражались свыше 100 человек в день, приняли решение перепрофилировать для лечения пациентов с коронавирусом один из трех корпусов Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе учреждения.

По данным оперштаба области, ежедневное количество регистрируемых случаев заражения коронавирусом в регионе с 6 июня по 13 июня выросло со 106 до 136.

"Со вчерашнего дня хирургический корпус Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн перепрофилирован для лечения пациентов с коронавирусом <…> Есть приказ, мы его выполняем <...> С сегодняшнего дня там уже получают лечение пациенты [с коронавирусом]", - сказали в пресс-службе госпиталя.

В учреждении добавили, что помощь ветеранам продолжают оказывать в других корпусах с соблюдением всех санитарных норм и правил. Хирургический корпус ранее уже дважды переводили в режим работы госпиталя для зараженных.

В оперштабе Свердловской области сообщили ТАСС, за последнюю неделю в регионе было развернуто дополнительно 708 коек для лечения больных с коронавирусом, в том числе в Свердловском областном госпитале для ветеранов войн, городской клинической больнице №14 и центральной городской больнице №3 Екатеринбурга, а также в медучреждениях Верхней Пышмы и Кушвы. На текущих момент дефицита мест для больных нет, увеличение количества коек связано с тенденцией роста числа заболевших.

По данным оперштаба области, на Среднем Урале 13 июня выявлено 136 новых случаев коронавируса (129 новых подтверждений днем ранее). Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 90 704. Состояние 318 госпитализированных оценивается как тяжелое, 142 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 111 - на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 442.