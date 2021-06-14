В Крыму прогнозируют сильные дожди и шквалистый ветер до 22 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Спасатели предупредили о сильном дожде с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 м/ с в понедельник и вторник на территории Крыма. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сегодня, 14 июня, днем и до конца суток, а также во вторник, 15 июня, в течение суток на территории Республики Крым ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквал (шквалистый ветер) 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

На сайте сообщается, что "существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - отмечается в сообщении.

Экстренное ведомство рекомендует воздержаться от выхода в море и горно-лесную местность.