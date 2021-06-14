Мишустин поздравил Александра Сокурова с 70-летием

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России, кинорежиссера Александра Сокурова с 70-летием. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте правительства.

"Выдающийся режиссерский талант, неповторимая творческая индивидуальность, активная гражданская позиция - все это блестяще воплотилось в ваших замечательных фильмах, которые стали классикой отечественного и мирового киноискусства", - подчеркнул премьер.

Мишустин добавил, что созданные Сокуровым фильмы всегда являются событием в мире кино.

Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в деревне Подорвиха (Иркутская область). Российский режиссер, заслуженный деятель искусств РФ (1997), народный артист РФ (2004). Поставил картины "Фауст", "Отец и сын", "Русский ковчег", "Молох", "Телец" и др. Также является лауреатом Государственной премии РФ (1997, 2002, 2015).