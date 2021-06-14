Вакцинацию "Спутником V" ожидают 4 752 жителей Словакии

ПРАГА, 14 июня. /ТАСС/. Почти пять тыс. жителей Словакии ожидают прививок российской вакциной против коронавируса "Спутник V", которую начали применять в стране 7 июня. Об этом сообщили ТАСС в понедельник министерстве здравоохранения республики.

"В стране на данный момент на листе ожидания для получения прививок вакциной "Спутник V" находятся 4 752 жителя республики", - отметили в Минздраве.

Наибольшей интерес к вакцинации "Спутником V" проявляют граждане в возрасте от 40 до 44 лет. Из тех, кто ожидает получение прививок российским препаратом, к этой возрастной группе относятся 605 человек.

Регистрация на прохождение вакцинации "Спутником V" осуществляется на специальном сайте Минздрава. Получить прививку российским препаратом можно в каждом из восьми краев республики. Там действуют восемь центров вакцинации, по одному на край, где они проводятся.

"Спутник V" поступил в республику 1 марта. Покупка незарегистрированной в Евросоюзе вакцины, недовольство которой выразила, в частности, президент Словакии Зузана Чапутова, вызвала правительственный кризис в стране и привела к отставке с поста премьер-министра Игора Матовича, переместившегося в кресло вице-премьера и министра финансов.