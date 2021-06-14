Женевский фонтан подсветят 16 июня в цвета флагов России и США в честь саммита двух стран

ЖЕНЕВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Женевский фонтан в ночь с 16 на 17 июня окрасится при помощи подсветки в цвета государственных флагов России и США. Так Женева будет приветствовать встречу в верхах, поскольку расценивает ее как очень важное для себя событие, заявила в понедельник ТАСС Анн-Клод Стайнер, официальный представитель Индустриальной службы Женевы (SIG), в ведении которой находится фонтан.

"Фонтан будет освещен цветами флагов двух стран с вечера 16 июня до 4 утра 17-го", - сказала она.

Официальный представитель пояснила, что освещать Женевский фонтан, являющийся всемирной достопримечательностью, в цвета флагов, например, в голубой - в честь ООН, это добрая традиция. "Мы освещаем фонтан к примечательным датам и событиям. Саммит России и США - важное событие для города", - добавила она.

"Нарушить наши планы может разве что только сильный ветер, - отметила Стайнер. - Когда очень ветрено, фонтан отключают. А вот дождь ему не помеха", - заключила она.

Женевский фонтан является визитной карточкой Женевы. Он был построен в 1891 году. В 1951 году его подняли до нынешней высоты - 140 м. У выхода из сопла скорость струи достигает 200 км/час. Каждую секунду прокачивается 500 л воды.

Фонтан хорошо видно из окон виллы Ла-Гранж, где 16 июня пройдет саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена.