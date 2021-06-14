РКН потребовал от YouTube снять ограничения с ролика о дискриминации "Cпутника V"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) направил администрации Google требование снять наложенные администрацией видеохостинга YouTube ограничения на видеоролик депутата Госдумы Леонида Слуцкого о дискриминации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи на канале "Депутат Слуцкий". Материал, доступ к которому был ограничен администрацией видеохостинга YouTube (принадлежит Google), освещает проблемы пандемии коронавируса, вакцинации и затрагивает вопросы создания за рубежом барьеров для российской вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подобные действия компании Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры.

13 июня администрация видеохостинга YouTube заблокировала ролик о создании за рубежом барьеров для российской вакцины от коронавируса "Спутник V", размещенный на канале председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.