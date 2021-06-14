Эффективность вакцины Novavax по итогам третьей фазы испытаний составила 90,4%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Эффективность вакцины, разрабатываемой американской биотехнологической компанией Novavax, по итогам третьей фазы испытаний составила 90,4%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте компании.

"[Компания] Novavax, Inc. сегодня объявила, что ее <...> вакцина продемонстрировала <...> общую эффективность в 90,4%<...>", - говорится в тексте заявления.

Как отметил глава компании, полученные результаты подтверждают высокую эффективность вакцины, а также свидетельствуют о ее способности обеспечить полную защиту как от средней, так и тяжелой формы коронавируса. Компания намерена подать заявку в регулирующие органы для получения разрешения на применение вакцины в третьем квартале 2021 года.

О начале третьей фазы испытаний препарата компания объявила 28 декабря 2020 года. К исследованиям, проводившимся на территории США и Мексики, были привлечены 29 960 человек из сообществ и демографических групп, наиболее пострадавших от коронавируса. Целью испытаний была оценка эффективности, безопасности и иммуногенности вакцины.