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Путин: Навальный в колонии находится в тех же условиях, что и остальные заключенные

К Навальному применяются те же меры, что и к остальным, сказал российский президент
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Условия содержания в колонии Алексея Навального ничем не отличаются от тех, в которых находятся другие заключенные. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, фрагменты которого были показаны в понедельник.

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"К нему [Навальному] применяются те же меры, что и к остальным. Ни в чем не хуже, чем по отношению к другим, кто находится в тюрьме", - сказал российский лидер.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии №2 во Владимирской области.

 

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