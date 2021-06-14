В Дании медсестры объявили забастовку из-за недовольства заработной платой

СТОКГОЛЬМ, 14 июня. /ТАСС/. Медсестры и рентгенологи в больницах и отделениях неотложной помощи Дании объявили о забастовке, отклонив на переговорах с работодателем предложения о заработной плате. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе профсоюза медработников.

"Большинство медсестер и рентгенологов проголосовали против предложения посредника. Забастовка начнется в субботу вечером в муниципалитетах и регионах", - отмечается в сообщении.

По данным телеканала TV2, речь идет о 5 тыс. медсестер и рентгенологов. Профсоюз уже второй раз после длительных переговоров ответил отказом на предложение по зарплате: первый раз это произошло в апреле, когда предполагалось ее повышение на почти 5% в течение трех лет.

"Я считаю "нет" сильным и недвусмысленным сигналом как работодателям, так и Кристиансборгу [дворец, где расположен парламент, канцелярия премьер-министра и Верховный суд], о том, что медсестры потеряли терпение. Недовольство зарплатой стало слишком большим", - приводятся в сообщении слова председателя профсоюза Грете Кристенсен.