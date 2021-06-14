Жителям Брюсселя на время саммита НАТО рекомендовали пользоваться метро

БРЮССЕЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Саммит НАТО в Брюсселе сильно осложнил транспортную жизнь в столице, и городская транспортная компания STIB рекомендовала жителям пользоваться только метро и подземными трамвайными линиями. Движение наземного транспорта по нескольким маршрутам с воскресенья по вторник приостановлено.

Полиция накануне рекомендовала гражданам воздерживаться от поездок в центр города, Европейский квартал Брюсселя и в окрестности штаб-квартиры НАТО. Все машины, мотоциклы и велосипеды, оказавшиеся внутри нескольких созданных в городе периметров безопасности, были эвакуированы еще в воскресенье вечером.

Район проведения саммита, зона вокруг посольства США, где остановился президент страны Джо Байден, окрестности королевского дворца в центре Брюсселя и часть маршрута следования кортежа американского лидера загорожены "ежами" с колючей проволокой. Город патрулирует вооруженная полиция, дежурят белые полицейские бронемашины, над Брюсселем барражирует вертолет.

В целом предпринятые в этот раз в Брюсселе меры безопасности являются типичными для проведения саммита такого уровня.

Байден будет находиться в Брюсселе до 15 июня, когда здесь пройдет саммит ЕС - США, после чего он отправится в Женеву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.