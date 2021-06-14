Эксперт: индийский штамм коронавируса вызывает нетипичные симптомы у зараженных

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Симптомы индийского штамма коронавирусной инфекции у больных проявляются нетипично, люди ошибочно предполагают отсутствие заражения COVID-19. Об этом сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов радиостанции " Говорит Москва ".

"Индийский штамм, который стал фиксироваться и в нашей стране, дает нетипичные симптомы. Например, нет исчезновения обоняния, а желудочно-кишечные симптомы могут быть похожи на отравление. Это может запутывать как людей, так и врачей. Они могут думать, что у них легкое отравление, но не связывать это с коронавирусной инфекцией", - сказал он.

Викулов также отметил необходимость осмотра больного специалистом при любых отклонениях в состоянии здоровья в этом случае.

Ранее главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что врачам стало сложнее лечить пациентов с коронавирусом, так как некоторые из них не реагируют на выработанные в пандемию методы терапии.

В пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что схемы терапии при заражении индийским штаммом коронавируса не отличаются от используемых при "обычном". "Схемы терапии все такие же, особенности сейчас наблюдаем. Пока по-прежнему какой-то кардинальной специфической терапии в лечении коронавируса универсальной нет", - пояснил он.