В Бурятии дополнительно закупят 76 аппаратов ИВЛ и лекарственные препараты

УЛАН-УДЭ, 14 июня. /ТАСС/. Медучреждения Бурятии закупят дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), лекарства и развернут реанимационные койки из-за роста числа больных COVID-19. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского правительства.

"Дополнительно из республиканского бюджета будет направлено свыше 200 млн рублей на приобретения 76 новых аппаратов ИВЛ, реанимационных мониторов и реанимационных кроватей и кислородных концентраторов. Более 56 млн будет направлено на создание необходимого лекарственного запаса. Для закупки расходных материалов для проведения лабораторных исследований на COVID-19 республиканский оперштаб направил свыше 7 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

По словам министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой, растет потребность в кислороде, это связано с тем, что большинство получающих лечение в стационарах - пациенты с тяжелой формой заболевания, с пневмонией. "Всего в республике на сегодняшний день госпитализировано 2 044 человека, из них 1 683 - с внебольничной пневмонией, это 82%. Необходимы новые реанимационные койки, дополнительная потребность в аппаратах ИВЛ составляет 76 единиц", - приводит пресс-служба слова министра.

Дополнительные койки с кислородопроводом будут оборудованы в Иволгинской центральной районной больнице, в стационаре в поселке Светлом и в госпитале ветеранов войн в Улан-Удэ. "Работы будут выполнены в кратчайшие сроки", - отметили в пресс-службе.

Рост числа инфицированных коронавирусом начался в Бурятии в конце мая. Если в первых числах мая ежесуточно регистрировали около 25 новых случаев заражения, то в начале июня - около 110 и выше. За последние сутки выявлено 205 новых случаев инфицирования коронавирусом. Ранее в пресс-службе правительства Бурятии сообщили, что Бурятия на втором после Москвы месте по заболеваемости COVID-19 среди регионов России.

Всего в Бурятии зарегистрировано 40 319 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 54% приходится на жителей города Улан-Удэ.