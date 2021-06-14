Врачи рассказали о состоянии пенсионера, сбитого электросамокатом в Уфе

ТАСС, 14 июня. Пенсионер, сбитый в Уфе электросамокатом, госпитализирован. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщили в понедельник ТАСС в республиканском Министерстве здравоохранения.

Накануне ГУ МВД по региону начало проверку после того, как молодой человек на электросамокате сбил мужчину. По данным местных СМИ, пострадавшему 84 года.

"Состояние пациента средней степени тяжести. Имеется перелом нижней конечности. После проведения всех обследований и предоперационной подготовки в плановом порядке назначат операцию", - сообщили в министерстве.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии, следственный орган ходатайствует перед прокурором района о передаче материалов из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки.

По данным регионального МВД, с начала года в Уфе во время управления электросамокатами травмы получили как минимум семь человек. Зачастую причинами этого становятся внезапный выезд человека на самокате на проезжую часть или движение по ней.