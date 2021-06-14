Школьник из Югры отжался 5 713 раз, установив новый мировой рекорд среди детей

ТАСС, 14 июня. Десятилетний житель Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в понедельник в присутствии эксперта и чиновников отжался 5 713 раз, установив новый мировой рекорд по отжиманиям среди детей. Об этом ТАСС сообщили Управлении культуры и спорта Сургутского района.

"Десятилетний школьник Ильман Хаджимурадов из поселка Федоровский Сургутского района сегодня установил новый мировой рекорд по отжиманиям среди детей, отжавшись 5 713 раз за 3,5 часа. Присутствовал эксперт - главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, который зафиксировал рекорд", - сказали в управлении.

Там добавили, что также за установлением нового рекорда следили родные спортсмена, медик, чиновники, представители спортивных федераций, представители Чечни, Дагестана. Отжимания проводились в прямом эфире.

Управление культуры и спорта Сургутского района вручило ребенку кубок "Отожмись на рекорд".

По данным властей, действующий мировой рекорд был установлен 4 июля 2019 года в городе Грозный 10-летним мальчиком Арби Якубовым, который отжался от пола за один подход 4 874 раза.