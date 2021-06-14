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Прививка не влияет на тест ПЦР, ограничения в Питере.
Прививка не влияет на тест ПЦР, ограничения в Питере.
Прививка не влияет на тест ПЦР, ограничения в Питере.
Прививка не влияет на тест ПЦР, ограничения в Питере.
Прививка не влияет на тест ПЦР, ограничения в Питере.
Пандемия COVID-19

Прививка не влияет на тест ПЦР, ограничения в Питере. Главное о коронавирусе за 14 июня

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 5 222 408 случаев заражения, из них новых — 13 721. За сутки умер 371 человек, за весь период — 126 801.
  •  Петербург усиливает меры безопасности из-за коронавируса. Работа фуд-кортов и ночная работа ресторанов города приостанавливается с 17 июня. Кроме того, в городе запретили проведение любых массовых мероприятий в помещениях и на улице с числом зрителей свыше 3 тыс. человек.
  •  Рост заразившихся коронавирусом в России, в том числе в Москве, обусловлен повышенной мобильностью людей, пренебрежением мерами профилактики и недостаточными темпами вакцинации, считает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.  Мониторинг штаммов коронавируса, созданный в России, выявил циркуляцию в стране множества собственных измененных вариантов инфекции, сообщил он.
  • Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало подведомственным вузам в Москве перейти на дистанционный формат обучения.
  • Вакцина против коронавируса не может стать причиной положительного результата ПЦР-теста или антигенного теста, сообщили на сайте Роспотребнадзора.
  • Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на способность иметь детей. Негативных последствий не выявлено.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 241 307 случаев заражения, из них новых — 6 590 (данные Оперштаба Москвы).
  • Власти Московской области попросили владельцев магазинов разместить около кассовых терминалов QR-код с информацией о ближайших пунктах вакцинации от коронавируса.

Мир

  • Всего зафиксировано более 176 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в Турцию.
  • Прошедшим полную вакцинацию гражданам ЕС разрешат свободно совершать поездки в пределах Евросоюза.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Госдуме из-за эпидемиологической ситуации вновь закрывают столовую и буфет
Источник уточнил, что ограничение вводится с утра 15 июня
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