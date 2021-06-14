В Госдуме из-за эпидемиологической ситуации вновь закрывают столовую и буфет

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Буфет и столовая в здании Госдумы на Охотном ряду с 15 июня вновь прекращают свою работу в связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник.

Он уточнил, что соответствующее уведомление было разослано сотрудникам аппарата и депутатам, ограничение вводится с утра вторника. Такое решение, согласно тексту, было принято "в связи с осложнением ситуации с распространением в Москве новой коронавирусной инфекции".

Личный прием в стенах Госдумы был прекращен в марте прошлого года в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Тогда же были прекращены экскурсии, закрылись столовая и буфет, а часть сотрудников аппарата и помощников депутатов перешла на удаленный режим работы. Однако с 1 марта буфет и столовая заработали вновь.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число заразившихся в Москве возросло за сутки на 6 590. В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,53%. Днем ранее было выявлен максимум с 24 декабря - 7 704 случая.