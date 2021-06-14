{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Госдуме из-за эпидемиологической ситуации вновь закрывают столовую и буфет

Источник уточнил, что ограничение вводится с утра 15 июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Буфет и столовая в здании Госдумы на Охотном ряду с 15 июня вновь прекращают свою работу в связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Он уточнил, что соответствующее уведомление было разослано сотрудникам аппарата и депутатам, ограничение вводится с утра вторника. Такое решение, согласно тексту, было принято "в связи с осложнением ситуации с распространением в Москве новой коронавирусной инфекции".

Личный прием в стенах Госдумы был прекращен в марте прошлого года в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Тогда же были прекращены экскурсии, закрылись столовая и буфет, а часть сотрудников аппарата и помощников депутатов перешла на удаленный режим работы. Однако с 1 марта буфет и столовая заработали вновь.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число заразившихся в Москве возросло за сутки на 6 590. В относительном выражении прирост числа заразившихся составил 0,53%. Днем ранее было выявлен максимум с 24 декабря - 7 704 случая.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Школьник из Югры отжался 5 713 раз, установив новый мировой рекорд среди детей
За установлением рекорда следили родные мальчика, медик, чиновники и представители спортивных федераций
Читать полностью