Находящийся в СИЗО Протасевич заявил, что в ближайшее время привьется "Спутником V"

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в организации массовых беспорядков сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, находящийся в СИЗО, намерен в ближайшее время привиться от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом он заявил журналистам после организованного в понедельник брифинга.

"На фоне всех слухов, которые плодились о состоянии моего здоровья: меня регулярно осматривал врач. Мне даже предложили вакцинироваться "Спутником V". Думаю, я это даже сделаю в ближайшее время", - сказал Протасевич.