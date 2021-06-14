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Пандемия COVID-19

Находящийся в СИЗО Протасевич заявил, что в ближайшее время привьется "Спутником V"

Сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA также сообщил, что его регулярно осматривал врач

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в организации массовых беспорядков сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, находящийся в СИЗО, намерен в ближайшее время привиться от коронавируса вакциной "Спутник V". Об этом он заявил журналистам после организованного в понедельник брифинга.

"На фоне всех слухов, которые плодились о состоянии моего здоровья: меня регулярно осматривал врач. Мне даже предложили вакцинироваться "Спутником V". Думаю, я это даже сделаю в ближайшее время", - сказал Протасевич.

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БелоруссияПандемия COVID-19
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