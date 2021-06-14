В ВОЗ заявили, что тесно сотрудничают с Россией в борьбе с коронавирусом

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тесно сотрудничает и с РФ, и с США в усилиях по борьбе с COVID-19. Об этом заявил в понедельник на брифинге помощник генерального директора организации Брюс Эйлвард, комментируя предстоящую встречу президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, а также заявления Байдена о том, что страны "семерки" направят дополнительные дозы вакцины странам с низким уровнем дохода.

"Пока что у нас нет информации о том, как эти дополнительные дозы будут использованы, - отметил он. - Но "семерка" четко заявила, что приоритет будет отдан самым уязвимым группам и странам, где вакцины особо нужны. Африка к югу от Сахары - это регион, где было использовано меньше всего вакцин. Но данные еще будут изучаться дополнительно".

Эйлвард также добавил, что ВОЗ "очень тесно сотрудничает и с РФ, и с США в усилиях по борьбе с коронавирусом и по вопросам вакцинации и производства вакцин". "Контакты проводятся на разных уровнях", - подчеркнул эксперт.

Лидеры РФ и США встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. Как ранее информировал Кремль, на встрече Путин и Джо Байден обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса. Переговоры пройдут на вилле Ла-Гранж.