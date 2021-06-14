В Москве 12-13 июня выявили нарушения противоэпидемических мер в ТЦ, кинотеатрах, парках

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Нарушения противоэпидемических мер 12-13 июня были выявлены в столичных кинотеатрах, торговых центрах, парикмахерских, концертных залах Москвы. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Всего с 12 по 13 июня 2021 года был обследован 41 объект коммунально-бытового назначения: торгово-развлекательные центры, кинотеатры, парикмахерские. В 9 предприятиях были установлены нарушения требований по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе в торговых центрах "Саларис", "Фестивальный", "Щелковский", "Ольга на Панфиловском", кинотеатре "Художественный", в парикмахерских. По фактам выявленных нарушений составлено 9 протоколов об административных правонарушениях по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 12 по 13 июня специалистами столичного управления Роспотребнадзора с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, были проведены мониторинговые проверки 27 мест массового отдыха горожан и объектов коммунально-бытового профиля. В их числе Дворец спорта "Мегаспорт", где состоялся концерт группы "Звери", клуб Music Media Dome, где проходил концерт HAMMALI&NAVAI, парк "Сокольники", "Измайловский парк", "Ходынское поле", "Царицыно", "Коломенское"

Проверки прошли также на ВДНХ, где состоялся военно-патриотический фестиваль "Фанфары Победы", в парке "Кузьминки", в парке 850-летия Москвы, в зоне отдыха Мещерское, зоне отдыха пруд Мазиловский, зоне публичного просмотра "Евро 2020" на территории Южного ядра стадиона Лужники, в парке "Зарядье", в усадьбе Трубецких в Хамовниках, в ботаническом саду МГУ, в парке Победы и музей Победы, на фестивале русского гостеприимства "Самофест", на выставке репродукций картин Ван Гога.

"Нарушения были установлены на трех мероприятиях, а именно: при проведении концерта группы "Звери" во дворце спорта "Мегаспорт", концерта HAMMALI&NAVAI в клубе Music Media Dome и на выставке репродукций картин Ван Гога, проводимой в арт-кластере "Красный Октябрь". Основными нарушениями при проведении данных мероприятия являлось несоблюдение социальной дистанции посетителями и отсутствие со стороны организаторов контроля за ношением средств индивидуальной защиты посетителями. По фактам выявленных нарушений составлено 4 протокола об административных правонарушениях по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ", - сообщается на сайте ведомства.

Административный штраф

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей; на должностных лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лиц от 50 тыс. до 150 тыс. рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток; на юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"Решения по указанной статье выносятся судьями, в связи с этим административные материалы будут направлены в районные суды. Управлением Роспотребнадзора по г. Москве контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением противоэпидемических мероприятий будут продолжены", - подчеркивается в сообщении на сайте столичного управления Роспотребнадзора.