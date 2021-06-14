Сербия разрешила проведение школьных выпускных и массовых мероприятий до 500 человек

БЕЛГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Кризисный штаб при правительстве Сербии смягчил ограничительные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса. Как сообщил в понедельник журналистам представитель штаба доктор Зоран Гойкович, принято решение разрешить массовые мероприятия до 500 человек, включая школьные выпускные и экскурсии.

"Снимается ограничения для работы торговых точек, они снова могут работать 24 часа в сутки, а не до 10 вечера. Рестораны и кафе на открытом воздухе могут работать без ограничения рабочего времени, в закрытом помещении - до 1 часа ночи; разрешена живая музыка. Разрешаются спортивные мероприятия с заполненностью объектов до 50% на открытом воздухе и 30% в закрытых помещениях. Больше всего беспокоит общественность повышение численности на массовых мероприятиях, рекомендуем разрешить собрания на открытом воздухе и в закрытом помещении до 500 человек с соблюдением всех эпидемических мер, включая разрешение на проведение школьных выпускных и экскурсий", - заявил Гойкович.

В настоящий момент в семимиллионной вакцинировано 48% взрослого населения. Гражданам Сербии предлагается выбор между вакцинами компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V". Вакцина из РФ пользуется наибольшей популярностью у населения. Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".

По последним данным, число инфицированных коронавирусом нового типа Сербии превысило 715 тыс. За все время пандемии в республике 6 970 человек умерли. На протяжении месяца суточное число заболевших постоянно снижается.