В Индии умер глава "самой большой семьи в мире"

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июня. /ТАСС/. Житель северо-восточного штата Мизорам Зиона Чана умер в возрасте 76 лет, оставив после себя 39 вдов, 94 ребенка и 33 внука. Об этом сообщает в понедельник информационное агентство PTI.

По его информации, причиной его смерти, которая произошла в минувшее воскресенье, стала гипертония, Чана также страдал диабетом. Он был лидером местной секты Чана Павл, в которой практикуется многоженство. Эта религиозная община была основана его дедом в 1942 году. Последователи секты живут в деревне Бактаунг в 55 км от города Аиджал, в настоящее время община объединяет около 400 семей.

При этом местные СМИ называют разное число жен умершего главы секты (от 36 до 39), разнятся и данные о точном количестве его детей (от 89 до 94), но все сходятся на том, что эта семья была "самой многочисленной в мире".

Соболезнование по поводу смерти Зиона Чана выразил главный министр штата Мизорам Лал Тханхавла. "С тяжелым сердцем Мизорам попрощался с господином Зиона (76), который считается главой самой большой семьи в мире <...>. Покойся с миром", - написал политик на своей странице в Twitter.

Деревня Бактаунг стала популярной туристической достопримечательностью Мизорама из-за этой семьи, посмотреть на которую приезжали гости со всего мира.