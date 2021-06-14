Власти Женевы подарят авторучки членам делегаций России и США в качестве сувенира

ЖЕНЕВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Авторучки одной из известных швейцарских фирм в специальном сувенирном исполнении, посвященном саммиту России и США, подарят власти кантона Женева членам двух делегаций "как дружеский жест". Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель женевского кантонального правительства Эмманюэль Кюэно.

"Это сувенирные авторучки одной из известных швейцарских компаний со специальной символикой в честь проведения в Женеве российско-американской встречи в верхах", - сказал он, добавив, что "это дружеский жест от лица Женевского кантона".

Кюэно пояснил, что речь в данном случае не идет о "подарке президентам", поскольку такого рода вопросы "находятся в компетенции федеральных властей". "Иными словами, если главе государства преподносится подарок, то это всегда от лица правительства Швейцарской Конфедерации, а не кантона Женева. Таковы требования протокола", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, известно ли ему что-либо о коммерческих сувенирах, посвященных саммиту, или же каких-либо новых блюдах и тортах, запущенных в производство в местных ресторанах и пекарнях, Кюэно рассмеялся: "Нет, кантональная администрация не готовит торты".