Джонсон заявил, что связанные с пандемией ограничения в Англии снимут 19 июля

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Обусловленные пандемией коронавируса ограничения в Англии будут сняты 19 июля, на месяц позже изначально запланированной даты - 21 июня. О таком решении объявил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Лондоне.

"Мы отложим шаг 4 (окончательное снятие ограничений) до 19 июля", - сказал британский премьер. Он пояснил, что к этой дате теперь планируется, чтобы все взрослое население страны получило первую дозы вакцины.

К 21 июня в стране власти намеревались снять все коронавирусные ограничения, действующие с марта прошлого года. Предполагалось, что после этой даты жители Англии смогут встречаться большими группами как в помещениях, так и на открытом воздухе. Правила проведения массовых мероприятий и мер социального дистанцирования также должны были быть пересмотрены. Возобновить работу готовились и ночные клубы.

Однако отпраздновать свадьбу с любым количеством гостей англичанам все же удастся. Глава британского правительства отметил, что "свадьбы смогут проводиться более чем с 30 гостями при условии соблюдения мер социального дистанцирования".

Джонсон также заверил, что корректировка планов не повлияет на проведение со зрителями матчей чемпионата Европы по футболу. Лондон находится среди городов, в которых с 11 июня по 11 июля проходит первенство.

Индийский штамм

Главной причиной для отсрочки так называемого дня свободы стал стремительный рост числа новых случаев заражения индийским вариантом коронавируса (штамм "Дельта" по новой классификации ВОЗ). К настоящему моменту данный штамм, отличающийся повышенной заразностью, стал в королевстве доминирующим и выявляется более чем у 90% инфицированных.

Джонсон подчеркнул, что масштабная третья волна эпидемии в королевстве может привести к смерти тысяч людей, так как миллионы молодых британцев еще не успели получить свою прививку. Из-за этого увеличиваются риски для наиболее уязвимых категорий населения (пожилых британцев и лиц с тяжелыми заболеваниями), поскольку вакцины не дают стопроцентной защиты от инфекции. По словам Джонсона, каждую неделю число выявляемых в стране случаев заражения в среднем возрастает на 64%, а в некоторых частях страны удваивается.

Недовольство развлекательных заведений

О предстоящем решении Джонсона британские СМИ начали сообщать за несколько дней. Новости об ожидаемой задержке вызвали волну недовольства со стороны владельцев развлекательных заведений. Многие из них уже приложили много усилий к тому, чтобы подготовится к открытию 21 июня.

Согласно действующим с 17 мая нормам, они должны работать при заполняемости не более 50%, но в любом случае пускать не более 1 тыс. зрителей. Из-за этого владельцы многих развлекательных бизнесов решили не открывать двери для посетителей ввиду нерентабельности и дождаться окончательного снятия ковидных ограничений. Ночные же клубы, согласно действующим нормам, должны и вовсе оставаться закрытыми.

Ставка на вакцины

К настоящему моменту 78,9% совершеннолетних жителей королевства (41,1 млн человек) получили первую дозу вакцины от COVID-19. Полностью привиты 56,6% взрослых британцев - больше 29 млн человек. Эксперты отмечают, что вакцины показывают высокую эффективность против индийского штамма вируса, хорошо защищая как от заражения, так и от тяжелых форм болезни, если оно все-таки произошло.

"Необходимо четко понимать, что мы не можем полностью избавиться от COVID и должны научиться жить с ним. С каждым проходящим днем мы становимся лучше защищены от болезни с помощью вакцин и лучше готовы к тому, чтобы жить с этой болезнью, - подчеркнул на пресс-конференции Джонсон. - Вакцинация значительно снижает риск передачи инфекции, а две прививки обеспечивают очень высокую степень защиты от тяжелых форм заболевания и смерти".