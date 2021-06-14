Илье Варламову предложили временно стать заммэра Анапы по развитию городской среды

КРАСНОДАР, 14 июня. /ТАСС/. Мэр Анапы Василий Швец предложил блогеру Илье Варламову, занимающемуся обзорами из регионов РФ о качестве городской среды, временно занять пост вице-мэра и реализовать ряд проектов, сообщается в понедельник на странице мэрии в Instagram.

"Учитывая богатый опыт Варламова в изучении городской среды, в том числе ведущих стран мира, некоторые кейсы вполне могут быть применимы в одном из главных курортов страны. Мэр Анапы предложил блогеру в порядке исключения на время перейти от слов к делу и вместе с его командой попробовать реализовать в Анапе все лучшие практики по улучшению качества жизни в реальной должности заместителя главы по развитию городской среды", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в понедельник, в международный День блогера, Варламов приехал в Анапу по приглашению мэра. "После большой прогулки по городу с популярным урбанистом Василий Швец отметил, что многие замечания и предложения Ильи не оказались для него новыми, и большинство вопросов уже находятся в различной стадии решения. О всех проблемах мэрия узнает в первую очередь от жителей и гостей курорта через специально созданный муниципальный центр управления", - добавили в мэрии.

Анапа - один из курортов Краснодарского края. Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.