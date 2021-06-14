В Вологодской области развернут вторую очередь коек для больных с коронавирусом

ВОЛОГДА, 14 июня. /ТАСС/. Власти Вологодской области развернут вторую очередь коек в монопрофильных госпиталях для пациентов с коронавирусом, потому что действующие три моногоспиталя на 625 коек заполнены уже на 82-92%, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

На 14 июня в области подтверждено 46 763 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 53 случая, выздоровели 43 541 человек, умерли 1 127 человек.

"Ситуация по распространению коронавирусной инфекции в Российской Федерации [в целом] и в Вологодской области [в частности] ухудшается, растет количество заболевших, количество тяжелых больных в наших монопрофильных госпиталях. В Вологде монопрофильный госпиталь заполнен на 82%, в Череповце - уже на 92%, в Великом Устюге - на 92%. Поэтому сегодня я дал поручение председателю правительства развернуть вторую очередь коек в монопрофильных госпиталях и подготовить перечень мероприятий по снижению темпов распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе", - сказал Кувшинников в видеообращении к вологжанам, которое он разместил в "Вконтакте".

Глава региона призвал жителей применять меры предосторожности, обязательно носить маски в общественных местах и записаться на вакцинацию.

Как отмечал губернатор 7 июня, в регионе был зафиксирован резкий рост числа заболевших - на 42% за 10 дней. Причем все больше среди заразившихся молодых людей, которые нуждаются в госпитализации.