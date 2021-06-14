{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

ВОЗ изучает сообщения о миокардите после использования вакцины компании Pfizer

Помощник генерального директора организации Марианджела Симао сообщила, что соответствующая информация поступила из США и Израиля
© EPA-EFE/CLAUDIO PERI

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исследует взаимосвязь между миокардитом и вакцинацией от коронавируса с использованием препарата производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech . Об этом сообщила в понедельник на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Соответствующая информация, по ее словам, поступила из США и Израиля.

"Мы осуществляем мониторинг и собираем данные, - отметила Симао. - Мы выясняем, является ли миокардит последствием вакцинации или взаимосвязи нет".

"Мы обязательно вернемся к данной теме после поступления научных данных", - подчеркнула эксперт.

Теги
Пандемия COVID-19
Вильфанд назвал регионы, где можно получить самый красивый загар в ближайшие дни
Научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что в Ямало-Ненецком автономном округе, в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири до 18 июня ожидается аномально теплая погода
Читать полностью