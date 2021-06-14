ВОЗ изучает сообщения о миокардите после использования вакцины компании Pfizer

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исследует взаимосвязь между миокардитом и вакцинацией от коронавируса с использованием препарата производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech . Об этом сообщила в понедельник на брифинге помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

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Соответствующая информация, по ее словам, поступила из США и Израиля.

"Мы осуществляем мониторинг и собираем данные, - отметила Симао. - Мы выясняем, является ли миокардит последствием вакцинации или взаимосвязи нет".

"Мы обязательно вернемся к данной теме после поступления научных данных", - подчеркнула эксперт.