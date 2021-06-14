Вильфанд назвал регионы, где можно получить самый красивый загар в ближайшие дни

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Красивый и безопасный загар в ближайшие дни можно будет получить в Ямало-Ненецком автономном округе, в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири, где до 18 июня ожидается аномально теплая погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие три дня можно рекомендовать всем, кто желает безопасно загореть, без сильной ультрафиолетовой радиации, отправится в Ямало-Ненецкий автономный округ. Салехард, Новый Уренгой - там температура на 10 градусов выше нормы. Но это лишь ближайшие три дня, затем за загаром лучше возвращаться на Черноморское побережье, в Крым", - рассказал он.

По словам Вильфанда, с 17 июня в регионы Ямала придет резкое похолодание на 10-12 градусов, и любителям жары и солнечных ванн "станет там неинтересно". Дневная температура понизится с 24-27 градусов тепла до 15 градусов тепла. Кроме того, порадовать себя загаром смогут также жители Поволжья, Урала и юга Западной Сибири.

Однако теплая погода на юге Западной Сибири будет продолжаться лишь до 19 июня. Затем аномальное тепло с температурой днем до 32 градусов тепла сменится резким похолоданием. "В Омской, Новосибирской, Томской областях температура во вторник еще около нормы, а затем южные ветры будут приносить теплую погоду. В среду температура будет выше нормы уже на 4-6 градусов, в четверг - на 5-7 градусов выше нормы, 18 числа - тоже на 6-7 градусов выше нормы. Затем понижение температура в Омске сразу на 10-12 градусов. Она будет уже ниже нормы на 4 градуса", - сообщил метеоролог.

Регионы Урала и Поволжья также ждет переменчивая погода в ближайшую неделю с большим колебанием температуры. "Во вторник в Кировской области, например, будет до 29 градусов тепла, но уже к 17 числу будет понижение на 6-7 градусов. Аналогичная ситуация в Нижегородской области, в Татарстане, в Самарской области и так далее. На Урале тоже заметно понизится температура - будет всего 18-20 градусов. Будут заметные колебания температуры в данных регионах", - отметил он.