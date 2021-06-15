В России истекает период послаблений для мигрантов из-за пандемии коронавируса

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, положения которого позволили всем иностранным гражданам временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Кроме того, иностранцам-нарушителям дали возможность урегулировать свой правовой статус без каких-либо санкций. Действие указа неоднократно продлевалось. Согласно последнему продлению, льготный режим для иностранцев истекает 15 июня.

До этого срока иностранным гражданам необходимо было обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического нахождения с мотивированным заявлением о продлении срока временного пребывания в РФ, тем самым урегулировав свой правовой статус. В противном случае нарушителей начнут привлекать к ответственности.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что послабления для иностранных граждан продлевать не планируют. В справочной службе Единого миграционного центра в Подмосковье ТАСС сообщили, что "большому количеству иностранных граждан, кто не успел легализоваться, придется пересекать границу". При этом, если мигрант находился в России весь срок пандемии, то выехать из страны ему придется на три месяца - 90 дней.

Многие иностранные граждане около года находились в России без продления сроков пребывания и патентов, воспользовавшись положениями президентского указа. В мае и июне этого года возле московского и подмосковного миграционных центров возникли очереди из мигрантов, желающих урегулировать свой правовой статус к 15 июня.

Вывозные рейсы и граница

Вместе с тем в пресс-центре МВД пояснили ТАСС, что иностранным гражданам, имеющим гражданство или право на постоянное проживание в государствах, с которыми не возобновлено транспортное сообщение, незаконно пребывающим на территории РФ, для урегулирования своего правового положения необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции, которое может рассмотреть вопрос о продлении срока временного пребывания до 90 дней.

В МВД добавили, что для обеспечения возможности возвращения иностранных граждан в свои государства МВД России во взаимодействии с другими ведомствами определило порядок согласования вывозных рейсов и пропуска через государственные границы таких граждан.

В пресс-службе посольства Узбекистана сообщили ТАСС, что их граждане смогут оформить документы не до 15 июня, а до 30 июня, так как согласно указу президента РФ от 15 декабря 2020 года "О продлении действия временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", если транспортное сообщение России с другим государством восстановлено, то его граждане смогут легализоваться в течение 90 дней с начала сообщения. "Регулярное авиасообщение России и Узбекистана возобновилось 1 апреля, следовательно, по словам представителя пресс-службы посольства, граждане Узбекистана смогут оформить все нужные документы до 30 июня", - сообщили в посольстве.

В апреле нынешнего года замглавы МВД РФ Александр Горовой, выступая на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, которые в настоящее время находятся на территории России, чтобы не доводить дело до их принудительного выдворения. Горовой также подчеркнул, что никакой правоприменительной практики к гражданам стран СНГ за нарушения миграционных режимов до 15 июня применяться не будет. По данным МВД, порядка 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране с марта прошлого года, когда началась пандемия коронавирусной инфекции. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек.