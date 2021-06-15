Вильфанд рассказал о сроках цветения тополиного пуха в разных регионах

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сроки начала сезона цветения тополиного пуха в регионах России разные из-за климатических особенностей: в Москве и других регионах центра страны - это июнь, в более северных регионах - июль. Слова песни о "тополином пухе в июле" вполне справедливы, но не для центра и юга России, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Традиционно в середине июня появляется тополиный пух в Москве. Конечно, бывают отклонения из-за погодных характеристик: если холодный месяц, то в конце июня, если раннее лето, то в начале июня. Но максимум тополиного пуха всегда в июне. "Тополиный пух, жара, июль" - автор мог поймать вдохновение в более северных регионах. Речь не обязательно же о Москве, потому ассоциация автора может быть вполне справедливой", - объяснил он.

По словам Вильфанда, на юге России сезон тополиного пуха обычно начинается еще раньше, чем в Москве.

Песня "Тополиный пух" вошла в альбом российской музыкальной группы "Иванушки International", выпущенный в 1999 году. Фраза "Тополиный пух, жара, июль" подверглась критике и подвергается периодически до сих пор. Однако автором текста является русский поэт Михаил Андреев, который родился в Томской области.