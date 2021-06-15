Привившиеся "Спутником V" словаки, венгры и сербы смогут въезжать в Чехию без ограничений

ПРАГА, 15 июня. /ТАСС/. Жители Словакии, Венгрии и Сербии, привившиеся от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или препаратом китайской компании Sinopharm, смогут с 21 июня беспрепятственно въезжать в Чехию. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, слова которого привел в понедельник вечером чешский портал Denik N .

"Жители Словакии, Венгрии и Сербии, получившие там прививки вакцинами "Спутник V" или Sinopharm, смогут приезжать в Чехию без обязательного прохождения карантина и без [предоставления властям справок об отрицательных результатах] тестов [на коронавирус]", - отметил Войтех.

Чешские власти с 21 июня разрешили въезд туристами из стран Евросоюза и Сербии, прошедшим вакцинацию, а также имеющим справки об отрицательных тестах на коронавирус или о перенесенном в течение последних 180 дней коронавирусе.