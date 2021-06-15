{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Привившиеся "Спутником V" словаки, венгры и сербы смогут въезжать в Чехию без ограничений

Чешские власти также с 21 июня разрешили въезд туристами из стран Евросоюза и Сербии, прошедшим вакцинацию, а также переболевшим, имеющим справки об отрицательных тестах на коронавирус

ПРАГА, 15 июня. /ТАСС/. Жители Словакии, Венгрии и Сербии, привившиеся от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или препаратом китайской компании Sinopharm, смогут с 21 июня беспрепятственно въезжать в Чехию. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, слова которого привел в понедельник вечером чешский портал Denik N.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Жители Словакии, Венгрии и Сербии, получившие там прививки вакцинами "Спутник V" или Sinopharm, смогут приезжать в Чехию без обязательного прохождения карантина и без [предоставления властям справок об отрицательных результатах] тестов [на коронавирус]", - отметил Войтех.

Чешские власти с 21 июня разрешили въезд туристами из стран Евросоюза и Сербии, прошедшим вакцинацию, а также имеющим справки об отрицательных тестах на коронавирус или о перенесенном в течение последних 180 дней коронавирусе.

Теги
ЧехияРоссияКитайСербияПандемия COVID-19
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5
По информации краевого управления МЧС, жертв и разрушений нет
Читать полностью