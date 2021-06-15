Роспатент сократил сроки рассмотрения заявок до четырех месяцев

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 июня. /ТАСС/. Роспатент за последний год, несмотря на пандемию, сумел сократить срок выдачи патентов на изобретения до четырех месяцев и стал самым оперативным патентным ведомством в мире. Об этом ТАСС сообщил директор Федерального института промышленной собственности Олег Неретин.

"В последний год Роспатент стал самым быстрым патентным ведомством мира. Мы выдаем патенты за 4 месяца, в патентном мире это самый низкий срок. <...> Вообще, полтора года ждать патент это, в принципе, считается недолго. Поэтому, когда у нас пошел счет на месяцы, мы, безусловно, стали очень заметны в этом вопросе", - сказал Неретин.

По его словам срок в четыре месяца обусловлен тем, что в эти сроки происходит так называемый информационный поиск экспертами, проверка поданной заявки на новизну.

"База данных патентов, мировая, где есть информация о всех патентах, которые были изобретены в мире, действующие они или не действующие [содержит], примерно, 153 млн патентов. <...> Эти базы обновляются в течение трех или четырех месяцев. Поэтому меньше срок мы поставить не можем, чтобы не подвести заявителя", - пояснил он.

Однако иногда ведомству приходится идти на риски, например, когда речь идет о коронавирусе. По словам Неретина, срок так называемого в профессиональном сообществе "первого действия", когда заявитель получает обратную связь от ведомства, - от 22 до 27 дней. В ускоренном режиме, по его словам, рассматриваются все заявки, которые так или иначе связаны с борьбой с коронавирусной инфекцией. Как сказал Неретин, это большой риск, но на него приходится идти, так как нет времени ждать, когда речь идет о коронавирусе. Он отмечает, что в случае каких-либо возражений, ведомство готово их принять и рассмотреть.

Также он сказал, что сокращены сроки выдачи и товарных знаков, в среднем в настоящее время этот процесс занимает не год, а около пяти месяцев. По словам Неретина, ежегодно количество зарегистрированных товарных знаков увеличивается в нашей стране на 15%. Серьезного сокращения сроков в этом направлении удалось достичь за счет введения новых информационных систем, которые позволяют экспертам быстрее делать экспертизу заявленного обозначения. Эта система была досрочно введена в рамках программы цифровой экономики.