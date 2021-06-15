Вильфанд предупредил об опасной солнечной активности в ЦФО

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Ультрафиолетовое излучение солнца повысится до опасных значений в Центральном федеральном округе (ЦФО) с 17 июня. Особенно опасным солнце будет в День летнего солнцестояния 21 июня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с 17 июня, весь Центральный федеральный округ - Московская, Калужская, Тульская, Смоленская, Рязанская, Брянская, Курская, Липецкая, Белгородская, Воронежская области - будет во власти хорошо выраженного антициклона, и индекс ультрафиолетового излучения будет превышать 6 единиц. Это значит, что в четверг, пятницу, субботу и воскресенье будет очень высокая активность солнца", - сказал он.

По словам Вильфанда, повышение солнечной активности, в частности, произойдет из-за приближения к дате летнего солнцестояния, и этот день будет особенно опасным.

"21 июня будет особенно опасным с точки зрения ультрафиолета, для ЦФО особенно. Солнце в этот период особенно насыщенно энергией. Индекс ультрафиолетового излучения выше 6 единиц для умеренных широт - это достаточно редкое событие", - отметил метеоролог.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц. Значения от одного до двух соответствуют низкому уровню излучения, от трех до пяти - среднему, от шести до семи - высокому, от восьми до десяти - очень высокому, а от 11 и выше - экстремальному.

При значениях индекса от 3 до 7 специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и шляпу, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы внутри помещения.