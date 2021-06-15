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Второе за сутки землетрясение произошло на Камчатке

Первое сейсмособытие в регионе, магнитудой 4,5, произошло утром 15 июня на Командорах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло во вторник на Камчатке, сообщается на сайте местного филиала Единой геофизической службы РАН.

"Очаг залегал на глубине 113 км, эпицентр находился в 141 км от села Мильково", - говорится в сообщении.

Это уже второе сейсмособытие в регионе за сутки. Первое, магнитудой 4,5, произошло утром во вторник на Командорах.

По информации краевого управления МЧС, жертв и разрушений нет. Жители населенных пунктов подземных толчков не ощущали.

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