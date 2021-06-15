Вода ушла с подтопленных участков в селах Ваеги и Марково на Чукотке

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реках Майн и Анадырь в селах Марково и Ваеги на Чукотке, подтопленных с начала июня, упал ниже неблагополучных отметок. Вода ушла с дорог и взлетно-посадочной полосы, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного управления МЧС.

"В реке Майн вода находится на уровне 910 см (неблагоприятная отметка - 950 см), в реке Анадырь - 328 см (неблагоприятная отметка - 450 см). Вода полностью ушла из подтопленных дворов, домов, социальных объектов, среди которых и взлетно-посадочная полоса в селе Марково. Люди вернулись в свои дома", - сказали в МЧС.

Ваеги - национальное село в Анадырском районе, в нем проживают около 400 человек. Населенный пункт практически ежегодно оказывается в зоне подтопления. Марково - село в Анадырском муниципальном районе Чукотки, проживает около 600 человек.