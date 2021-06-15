Специалисты тушат лесные пожары на площади почти 65 тыс. га в регионах России

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты тушат в регионах РФ лесные пожары на площади около 65 тыс. га, почти половина площади возгораний приходится на Иркутскую область, сообщила во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 75 лесных пожаров на площади 1 737 га. На 00:00 мск на территории Российской Федерации действовало 69 лесных пожаров на площади 64 699 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Иркутской области, там действуют четыре пожара на площади 34 971 га. Наибольшее число возгораний - 13 на площади 28 342 га - действует в Якутии. В Тюменской области зафиксировано 14 пожаров на площади 653 га, в Ханты-Мансийском автономном округе - семь пожаров на площади 290 га, в Свердловской области - восемь пожаров на площади 173 га, в Республике Коми - семь пожаров на площади 161 га. Также пожары действуют в Красноярском крае, Башкирии, Томской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Курганской области, в Пермском крае, в Вологодской области.

Возгорания тушат 3 154 человека, задействовано 496 единиц техники, 65 мониторят ситуацию, 29 воздушных судов задействовано в тушении.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах РФ, режим ЧС введен в трех субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 50 субъектах РФ.