Власти Чукотки направят почти миллион рублей на ремонт обелиска погибшим летчикам Алсиба

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Чукотки направят почти миллион рублей на реконструкцию памятника летчикам воздушной трассы "Аляска-Сибирь-Фронт" в поселке Эгвекинот. Работы начнутся в ближайшее время, рассказал ТАСС председатель комитета по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа Владимир Девяткин.

"Обелиск был установлен к 40-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, и за 36 лет он обветшал. В этом году округ получил почти 900 тыс. рублей из федерального бюджета на его реконструкцию, еще немного добавили из средств окружного и местного бюджетов. В этом году будет проведено благоустройство территории, установлена подсветка, и обелиск станет виден из любой части поселка. На нем также появятся имена погибших летчиков, будут установлены мемориальные знаки на месте их захоронения", - сказал Девяткин.

Он добавил, что до 2023 года в округе будут реконструированы еще три воинских захоронениях - в селах Марково, Залив Креста и Уэлькале. Средства на проведение работ также будут выделены из федерального бюджета.

Монумент в поселке Эгвекинот посвящен подвигу летчиков воздушной трассы "Аляска-Сибирь-Фронт". По ней самолеты союзников, поставляемые по договору ленд-лиза из США, перегонялись к линии фронта.