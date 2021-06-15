Самую крупную больницу Камчатки вновь перепрофилируют в госпиталь для лечения COVID-19

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Камчатки вновь перепрофилируют краевую больницу в госпиталь для лечения зараженных коронавирусом, сообщила во вторник на оперативной совещании у губернатора заместитель министра здравоохранения края Марина Волкова.

"Хочу обратить внимание, что тревожная ситуация у нас складывается по госпитализации за прошедшую неделю. Мы ежедневно госпитализируем не менее 30 человек. Это в два-три раза больше, чем госпитализация за предыдущую неделю. <…> Сегодня проводятся мероприятия по перепрофилированию Камчатской краевой больницы, выписываться будут пациенты терапевтического и неврологического профиля на амбулаторное лечение и долечивание в елизовскую больницу. С завтрашнего дня краевая больница открывает 100 коек, из них 18 реанимационных, для оказания медицинской помощи нашим гражданам", - сказала Волкова.

Ранее в краевом Минздраве ТАСС сообщали, что в марте госпиталь на базе краевой больницы был свернут из-за стабилизации эпидемиологической ситуации.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировано 14,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 14 тыс. пациентов выздоровели, 238 умерли.