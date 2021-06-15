Япония на безвозмездной основе направит Вьетнаму партию вакцин

"Учитывая ситуацию с распространением заражений и темпом вакцинации во Вьетнаме, мы решили 16 июня направить в страну партию в размере 1 млн доз вакцины AstraZeneca, которые были произведены на территории Японии, - заявил глава ведомства. - Кроме того, мы намерены в июле направить партии произведенных в Японии вакцин Индонезии, Таиланду, Филиппинам и Малайзии, а также рассматриваем необходимость отправки дополнительных доз препарата во Вьетнам и на Тайвань".

4 июня власти Японии поставили 1,24 млн доз вакцины от коронавируса производства компании AstraZeneca на Тайвань.