В Хабаровском крае вводят ограничения для пожилых и беременных из-за роста случаев COVID

ХАБАРОВСК, 15 июня. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае переводят на дистанционный режим работы пожилых и беременных в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, также вводят обязательное тестирование для авиапассажиров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава края.

За минувшие сутки зарегистрировано 79 случаев заболевания. В середине мая фиксировалось около 30 случаев в сутки, среди заболевших стало больше детей, также выросли показатели в группе 18-29 и 30-49 лет. С начала пандемии в регионе заболело свыше 53,3 тыс. человек, умерли 437 человек. Вакцину получили 130 тыс. человек.

"Хабаровский край возвращается к коронавирусным ограничениям. Роспотребнадзор рекомендовал и штаб поддержал предложения по переводу на дистанционный режим работы лиц старше 65 лет и беременных. Постановление правительства края будет подготовлено на этой неделе", - сказали в пресс-службе.

Помимо этого вылет в северные районы - Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский, сообщение с которыми возможно только воздушным транспортом, - будут разрешены при отрицательном ПЦР-тесте. Жители смогут сделать тесты бесплатно - средства будут выделены из резервного фонда правительства края. Роспотребнадзор также предложил вернуться к шахматной рассадке в зрительных залах культурных и спортивных учреждений.

В Охотском районе, где в двух поселениях произошла вспышка инфекции, приняты решения остановить работу пришкольных летних лагерей. На карантине два поселения - Новое Устье и Вострецово. Оттуда санавиацией вывезли 29 человек. Тяжелых пациентов нет. Район обеспечен лекарствами. В нескольких селах Хабаровского района полностью отменили массовые мероприятия.