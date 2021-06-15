МЧС допустило к работе более 2 тыс. пляжей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС России допустила к работе более 2 тыс. пляжей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе МЧС.

"В этом году ГИМС МЧС России уже принято более 2 тыс. пляжей", - сказал собеседник агентства. На данный момент в реестре зарегистрировано более 1,8 млн маломерных судов - лодок, катеров, гидроциклов и яхт. "В частности, около 64 тыс. из них в Ленинградской области, более 50 тыс. в Московской области", - отметили в МЧС. Инспекторы ГИМС обеспечены новыми автоматизированными рабочими местами для проведения государственной регистрации маломерных судов.

15 июня ГИМС МЧС отмечает 37-летие со дня образования. Сегодня безопасность на водных объектах обеспечивают свыше 3,5 тыс. государственных инспекторов ГИМС. С начала 2021 года они провели около 40 тыс. рейдов, в ходе которых выявили более 4,5 тыс. нарушений.

ГИМС осуществляет госнадзор за маломерными судами и базами для их стоянок, их пользованием во внутренних водах и территориальных морях РФ, обеспечивает безопасность людей на водоемах объектах, в том числе осуществляет надзор за пляжами, ледовыми переправами, а также проводит аттестацию на право управления маломерными суда.