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Пандемия COVID-19

МИД Южной Кореи рекомендовал гражданам не выезжать за рубеж до 15 июля

Действие данной рекомендации продлилось в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире

СЕУЛ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Республики Корея продлили на месяц действие рекомендации гражданам страны воздержаться от поездок за границу в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции. Об этом сообщило во вторник внешнеполитическое ведомство страны.

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В связи с тем, что многие страны на фоне пандемии ограничили въезд и выезд и усложнили правила пересечения границ, гражданам Южной Кореи рекомендуется воздержаться от поездок за рубеж, подчеркивает МИД.

Данная рекомендация действует до 15 июля. Решение о ее продлении либо отмене будет принято на основе актуальных данных о ситуации с пандемией в мире и Южной Корее, отмечает министерство.

Теги
Республика КореяПандемия COVID-19
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