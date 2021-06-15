На базе одной из больниц в Хабаровске вновь открывают коронавирусный госпиталь

ХАБАРОВСК, 15 июня. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае вновь перевели больницу №11 в Хабаровске в режим работы коронавирусного госпиталя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

"Больница № 11 г. Хабаровска полностью переходит в режим коронавирусного госпиталя. Прием плановых пациентов прекращен, идет развертка коек. Пока открывают на 150 мест", - сказали в пресс-службе.

Больница №11 работала на лечение больных с коронавирусной инфекцией с мая 2020 года. Ее перевели в плановый режим работы в феврале. В настоящее время темпы регистрации новых случаев коронавирусной инфекции увеличились. За минувшие сутки зарегистрировано 79 случаев заболевания. В середине мая фиксировалось около 30 случаев в сутки, среди заболевших стало больше детей, также приросли показатели в группе 18-29 и 30-49 лет. С начала пандемии в регионе заболело свыше 53,3 тыс. человек, умерли 437 человек. Вакцину получили 130 тыс. человек.

В пресс-службе сообщили, что в настоящее время в крае развернуто 629 коек для лечения коронавирусных больных в 12 учреждениях, они заполнены на 90%, в Хабаровске - 383 койки, занятые на 98%.

Власти в Хабаровском крае с этой недели возвращают ограничения по коронавирусу. На дистанционный режим работы переводят пожилых и беременных, вводят обязательное тестирование для авиапассажиров.