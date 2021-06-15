В Японии 17 июня могут начать вакцинировать жителей младше 65 лет

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Силы самообороны Японии, которые обеспечивают работу массовых центров вакцинации в Токио и Осаке, намерены с 17 июня начать прививать жителей страны младше 65 лет. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщило агентство Кyodo.

По его информации, дозу препарата сейчас там могут получить только пожилые жители Японии. Между тем на вторую половину июня в центрах остались запасы вакцины, которые не были зарезервированы указанной категорией населения. В связи с этим Силы самообороны изучают возможность предоставления доступа к препаратам более молодым жителям страны.

Ожидается, что решение по этому вопросу может быть принято в течение дня.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К настоящему времени полностью иммунизацию завершили 3,8 млн из 4,8 млн медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны в возрасте старше 65 лет. Сейчас в этой категории 9,3 млн человек получили первую дозу вакцины, а 1,2 млн - две.