Премьер Казахстана сообщил об улучшении санитарно-эпидемической ситуации в стране

НУР-СУЛТАН, 15 июня. /ТАСС/. Число больных коронавирусом в Казахстане снижается, а санитарно-эпидемическая ситуация в стране в целом продолжает улучшаться. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства премьер-министр республики Аскар Мамин.

"В целом санитарно-эпидемическая ситуация продолжает улучшаться - индекс репродуктивности вируса составляет 0,9, снижается количество больных в больницах и реанимационных отделениях", - сказал он.

Глава правительства также обратил внимание на то, что в красной зоне по темпам распространения инфекции остается только столица. "13 регионов, то есть большинство, расположились в зеленой зоне, три региона - в желтой", - пояснил Мамин.

Первый компонент вакцины от коронавируса

Свыше 2,5 млн граждан Казахстана сделали прививку от коронавируса первым компонентом вакцины, также рассказал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой на заседании.

"На сегодняшний день использовано порядка 4 млн доз вакцин. Из них первым компонентом привиты 2 547 363 человека, что составляет 25,7% от подлежащего к вакцинации населения. Вторым компонентом охвачено 1 435 334 человека", - рассказал Цой. По его словам, на сегодняшний день в прививочных пунктах республики имеется достаточное количество вакцин от коронавируса: порядка 1,2 млн доз первого компонента и 914 тыс. доз второго компонента.

В Казахстане 1 февраля приступили к вакцинации населения от коронавируса "Спутником V", произведенным в России. В конце февраля началась отгрузка в регионы страны российской вакцины, выпущенной на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. С 26 апреля в республике началась вакцинация местным препаратом от коронавируса QazVac. В конце апреля Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax китайской компании Sinopharm. Кроме того, в начале июня в республику поступила первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в объеме 500 тыс. доз.

С начала пандемии в Казахстане подтверждены 402 996 случаев заражения коронавирусом, 378 707 пациентов выздоровели, 4 180 человек умерли. При численности населения в 18,9 млн человек доля инфицированных составляет 2,1%.