Новосибирский губернатор поручил проверить обоснованность размещения АЗС в жилых кварталах

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил мэру областного центра проверить обоснованность размещения автозаправочных станций внутри жилых кварталов после крупного пожара на АЗГС в Новосибирске накануне, в результате чего пострадали 35 человек.

"Попрошу вас еще раз посмотреть на обоснованность размещения автозаправочных станций внутри кварталов, на наличие договоров аренды", - сказал губернатор на оперативном совещании облправительства во вторник. Он добавил, что предварительной причиной стало несоблюдение пожарной безопасности. "Поэтому принято принципиальное решение о проведении проверок автозаправочных станций на территории. Просьба координировать работу всех надзорных органов для того, чтобы нам качественно, быстро и с минимальными проблемами для добросовестного бизнеса проверки провести", - отметил Травников.

В понедельник на Гусинобродском шоссе загорелась газовая автозаправочная станция "Еврогаз", принадлежащая, по данным системы СПАРК, компании "Сибгаз-Н". Он сопровождался серией взрывов из-за выбросов газа. Причиной ЧП стало незаземление газовоза при сливе топлива. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").