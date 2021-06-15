В Приморье откроют два дополнительных госпиталя для больных с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Власти Приморья в ближайшие дни откроют два дополнительных госпиталя для больных с коронавирусной инфекцией во Владивостоке и Уссурийске, сообщает во вторник пресс-служба правительства края.

"Приморье стремительно приближается к суточной отметке в 70 заболевших коронавирусом, на лечении находятся более тысячи пациентов, большая часть из которых - в стационарах. Для оказания помощи пациентам медучреждения открывают COVID-госпитали и увеличивают коечный фонд. На сегодняшний день в 18 медучреждениях развернуто 1 304 койко-места, в ближайшие дни состоится открытие двух госпиталей - в Уссурийске и Владивостоке", - говорится в сообщении.

В конце апреля в Приморье функционировало всего 758 коек. Сегодня врачи госпиталей отмечают, что на лечение поступают не только пожилые люди, но и граждане средних лет.

По данным оперштаба, на 15 июня за предыдущие сутки коронавирус выявлен у 68 приморцев, при этом всего за время пандемии эта цифра составила 45 194 человека. Выздоровели 41 886. Месяц назад цифра ежесуточно заболевших составляла 30 человек.

В регионе продолжается вакцинация, доступны двукомпонентные вакцины "Гамковидвак" и "Эпиваккорона". За весь период в Приморье поступило 211 934 комплекта вакцин, вакцинировано 173 627 жителей. В крае развернуты мобильные и стационарные пункты вакцинации.