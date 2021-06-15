В Югре ввели ряд ограничений из-за роста заразившихся коронавирусом

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июня. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа из-за роста новых случаев коронавирусной инфекции обязали жителей в возрасте 65 лет и старше, не сделавших прививку, находиться дома, непривитых чиновников этой возрастной категории перевести на дистанционную работу. Также с 16 июня в регионе запрещено проведение массовых мероприятий с числом участников более 20 человек включая организаторов. Соответствующее постановление подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре число заболевших достигло уровня марта текущего года. 15 июня было выявлено 83 новых случая. Последний раз такое фиксировалось 18 марта, когда их число составило 85. Режим самоизоляции с 1 апреля 2021 года для пожилых и беременных носил рекомендательный характер.

"Постановляю: гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, имеющим хронические заболевания, сниженный иммунитет, за исключением трудоустроенных и прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, соблюдать режим обязательной самоизоляции и не покидать место жительства. <…> Руководителям органов государственной власти, местного самоуправления муниципальных образований, подведомственных им учреждений перевести работающих у них граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, на дистанционную работу", - сказано в постановлении главы региона.

Согласно документу, сотрудники, вернувшиеся из отпуска из других регионов России после 20 июня, смогут выйти на работу только при наличии отрицательного ПЦР-теста или вакцины от коронавируса. Также работодателям рекомендовано не направлять сотрудников в служебные командировки до полного прохождения вакцинации, за исключением тех, у кого есть антитела.

Кроме того, с 16 июня 2021 года в Югре запрещено проведение массовых мероприятий регионального и муниципального характера с числом участников более 20 человек включая организаторов, регистрировать брак можно только на открытом воздухе либо в помещении, но тогда число находящихся там не должно превышать восьми человек, а дети в возрасте до 14 лет вновь должны только с родителями находиться в торговых, торгово-развлекательных центрах и организациях общественного питания.

Рост заболеваемости в Югре фиксировался с середины сентября 2020 года, достигая на пике более 300 случаев. Снижение началось во второй половине января 2021 года. Культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, спортивные - с 50% болельщиков, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешена с учетом заполняемости залов не более чем на 50%. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 14 июня зарегистрировано 58 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 83 за последние сутки. Умер 801 человек, 56 806 пациентов выздоровели.