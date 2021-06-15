Экологи не обнаружили загрязнений после ликвидации разлива нефти в Коми

ТАСС, 15 июня. Загрязнений в Коми в акваториях рек Колва, Уса и Печора больше нет после ликвидации последствий майского разлива нефтесодержащей жидкости на Ошском месторождении. Мероприятия по устранению ущерба вошли в заключительную стадию, сообщил ТАСС председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, который в составе делегации российских экологов посетил республику для оценки ситуации после аварии на трубопроводе.

Экспертизу состояния окружающей среды проводили также председатель правления Российского центра экологической политики и культуры, член ТПП РФ Михаил Буденков, глава республиканского отделения общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Василий Смирнов, а также сенатор от Госсовета Республики Коми Елена Шумилова. По словам Исмаилова, экологи совершили вертолетный облет рек Колва, Уса и Печора, провели осмотр береговой линии Колвы на катере, взяли пробы грунта и воды.

Осмотр не выявил загрязнений, они локализованы в соответствии с согласованным с контролирующими госорганами планом по ликвидации ЧС, сообщил Исмаилов. Комплекс мероприятий по устранению последствий вышел на завершающую стадию. "Мы видим, что все планово и в штатном режиме ликвидировано. Остались небольшие мероприятия по зачистке территории, но они уже носят локальный характер", - констатировал эксперт. По его мнению, в восстановлении загрязненных участков нужно обязательно учитывать научно-экспертный подход при выборе решений.

Общий вывод экспертов, некоторые из которых присутствовали на месте разлива сразу после случившегося, по итогам исследования территории свелся к тому, что в сравнении с российской практикой авария не нанесла масштабного и катастрофического ущерба, подчеркнул собеседник.

Разлив на Ошском месторождении, которое эксплуатирует "Лукойл-Коми", был зафиксирован 11 мая. Операции по ликвидации последствий начались незамедлительно. На реке Колва было выставлено восемь заградительных рубежей, для сбора радужной пленки использовался также сорбент - всего почти 2 500 метров боновых заграждений. На данный момент зачистка территории завершается, всего убрано 96,3% замазученного грунта.